Водитель сел за руль без прав Фото: Сергей ГАПОН

На Кубани водитель без прав сбил на «Ниве» 11-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ДТП произошло накануне в Лабинском районе. Около 17:00 69-летний мужчина проезжал на «ВАЗ НИВА» по улице Победы. В этот момент девочка переходила здесь дорогу по «зебре». Не успев притормозить, водитель сбил ребенка.

- В результате происшествия девочка с травмами была госпитализирована, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

Уточняется, что мужчина, сбивший девочку, сел за руль авто без прав.