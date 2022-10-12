В Сочи установят 20 новых светофоров на федеральных трассах до конца года

В Сочи дорожники продолжают обустройство трех главных трасс. Фото: Упрдор "Черноморье"

В Сочи дорожники продолжают обустройство трех главных трасс. Рабочие приступили к монтажу светофоров на А-147 Джубга – граница с Абхазией и обоих направлениях А-149 Адлер – Красная Поляна.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, до конца 2022 года будет установлено 20 новых светофоров. Девять из них появятся на пешеходных переходах в сторону Красной Поляны. К слову, светофоры оборудованы кнопками для удобства пешеходов.

- И еще одиннадцать – в административных границах Лазаревского и Адлерского районов, на переходах и перекрестках, - сообщили в пресс-службе Упрдор “Черноморье”.

Светофоры помогают упорядочить движение пешеходов и транспорта.