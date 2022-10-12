Сделать вакцинацию или ревакцинацию можно в соответствующем пункте по месту жительства. Фото: Минздрав Адыгеи

Жители Адыгеи могут привиться от коронавируса через нос. Такая возможность станет доступна в республике с 13 октября.

- Пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции теперь можно интраназально. В республику поступила первая партия назальной вакцины, - сообщили в Минздраве Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», сделать вакцинацию или ревакцинацию можно в соответствующем пункте по месту жительства.