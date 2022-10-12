Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2022 11:15

Жители Адыгеи могут привиться от коронавируса через нос

В республику поступила первая партия вакцины
Валерия ГОДОВНИКОВА
Сделать вакцинацию или ревакцинацию можно в соответствующем пункте по месту жительства. Фото: Минздрав Адыгеи

Сделать вакцинацию или ревакцинацию можно в соответствующем пункте по месту жительства. Фото: Минздрав Адыгеи

Жители Адыгеи могут привиться от коронавируса через нос. Такая возможность станет доступна в республике с 13 октября.

- Пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции теперь можно интраназально. В республику поступила первая партия назальной вакцины, - сообщили в Минздраве Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», сделать вакцинацию или ревакцинацию можно в соответствующем пункте по месту жительства.