В Адыгее за неделю шесть человек стали жертвами мошенников

Новые факты дистанционного обмана граждан на прошедшей неделе зафиксированы в Майкопе и Теучежском районе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новые факты дистанционного обмана граждан на прошедшей неделе зафиксированы в Майкопе и Теучежском районе. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.

В Майкопе аферисты позвонили 57-летней женщине и сообщили, что на нее неизвестные пытаются оформить кредит. Чтобы не допустить этого, ей посоветовали самой оформить кредит и тут же закрыть его. В итоге потерпевшая перевела более 800 тысяч рублей мошенникам.

- Аналогичный случай, с ущербом 150 тысяч рублей, произошел и в республиканской столице. Потерпевшая – 23-летняя девушка, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в остальных случаях аферисты также использовали популярные схемы мошенничества. Жителям республики гарантировали выплаты или предлагали подработку, где необходимы первоначальные вложения.