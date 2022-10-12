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Общество12 октября 2022 11:21

В Адыгее за неделю шесть человек стали жертвами мошенников

Сумма ущерба составила более 1 млн рублей
Валерия ГОДОВНИКОВА
Новые факты дистанционного обмана граждан на прошедшей неделе зафиксированы в Майкопе и Теучежском районе

Новые факты дистанционного обмана граждан на прошедшей неделе зафиксированы в Майкопе и Теучежском районе

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новые факты дистанционного обмана граждан на прошедшей неделе зафиксированы в Майкопе и Теучежском районе. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.

В Майкопе аферисты позвонили 57-летней женщине и сообщили, что на нее неизвестные пытаются оформить кредит. Чтобы не допустить этого, ей посоветовали самой оформить кредит и тут же закрыть его. В итоге потерпевшая перевела более 800 тысяч рублей мошенникам.

- Аналогичный случай, с ущербом 150 тысяч рублей, произошел и в республиканской столице. Потерпевшая – 23-летняя девушка, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в остальных случаях аферисты также использовали популярные схемы мошенничества. Жителям республики гарантировали выплаты или предлагали подработку, где необходимы первоначальные вложения.