Блок будет рассчитан на 300 мест Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый корпус построят в школе №47 Краснодара. Такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев во время визита в учреждение.

Специалисты проработают возможность строительства корпуса на 300 мест. Сейчас учреждение рассчитано на 570 учащихся. При этом в две смены в школе обучаются 1196 человек.

- Школа №47 – одна из старейших в Краснодаре. Необходимо решить вопрос с дефицитом мест. Единственный вариант – это строительство нового корпуса. Для центра города остро стоит проблема нехватки свободной земли – найти участок для возведения школы сложно. Новый корпус как раз позволит снять нагрузку с основного здания, создаст комфортные условия для обучения детей, - отметил Вениамин Кондратьев.

Как отметил глава региона, необходимо обновить в учреждении спортивную инфраструктуру. Уточняется, что школа активно участвует в проекте «Самбо в школу» - в классах его преподают третьим уроком физкультуры.

- Важно сохранить спортивное ядро, которое размещено на данном участке. Сейчас специалисты уже готовят необходимую документацию для дополнительного блока, - также отметила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Всего в крае в настоящее время строят 27 школ. Будущие учреждения рассчитаны на 25 тысяч мест.