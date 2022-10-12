Краснодар вошел в тройку городов - лидеров по сложности поиска работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Краснодар вошел в тройку городов России - лидеров по сложности поиска работы. Такие данные опроса за сентябрь приводят эксперты рекрутинговой платформы hh.ru.

Так, в краевом центре в среднем на одну вакансию претендуют шесть соискателей. Уровень конкуренции достигает 6,2. Сложно, по данным опроса, устроиться на работу в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь показатели конкуренции на одно место достигают 7,1 и 6,4 соответственно.

Проще всего найти работу оказалось в Красноярске. Средний показатель конкуренции здесь достиг 3,6. Невысокие числа зафиксированы также в Хабаровске (3,7) и в Иркутске (3,8).

В среднем по стране, по данным исследования, на одно рабочее место претендуют 4,9 резюме.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани руководители зарабатывают в 2,5 раза больше начинающих сотрудников. В среднем разница зарплаты начальников и новичков составляет 48,1 тысячи рублей.