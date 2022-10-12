Фото: пресс-служба Каневского района

В Краснодарском крае пара поженилась после объявления частичной мобилизации. Александр и Валентина Головлевы из Каневского района расписались 10 октября, перед отправкой мужчины на специальную военную операцию. Вечером подали заявление в ЗАГС, а наутро слушали вальс Мендельсона и демонстрировали новые золотые кольца. По признанию новобрачных, свадьбу планировали более торжественной и пышной.

- Такое событие представляли себе немного по-другому. Но после того, как муж вернется, обязательно отпразднуем, как следует, - рассказала Валентина.

Всего с начала частичной мобилизации в Каневском районе расписались 16 пар. Сотрудники ЗАГСов оформляют брак без проволочек и очередей. Вместе с заявлением жениху необходимо предъявить военный билет и повестку, сообщает пресс-служба муниципалитета.