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Общество12 октября 2022 13:15

В Адыгее установили 120 контейнеров для разделения мусора

В республике внедряют экологичное пользование отходами
Валерия ГОДОВНИКОВА
Закупку контейнеров выполнили в рамках нацпроекта «Экология»

Закупку контейнеров выполнили в рамках нацпроекта «Экология»

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Тахтамукайском районе Адыгеи установили 120 контейнеров для разделения мусора. Их закупку выполнили в рамках реализации нацпроекта «Экология».

- Разделение твердых коммунальных отходов на этапе их накопления значительно повышает качество вторичных материальных ресурсов, пригодных для последующей переработки и возвращению во вторичный оборот, - рассказали в пресс-службе республиканского Минстроя. - Это способствует снижению количества отходов, направляемых на полигоны.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в республике активно развивают внедрение раздельного накопления мусора. В скором времени аналогичные контейнеры появятся и в остальных муниципалитетах региона.