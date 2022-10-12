В Адыгее установили 120 контейнеров для разделения мусора

Закупку контейнеров выполнили в рамках нацпроекта «Экология» Фото: Иван ВИСЛОВ

В Тахтамукайском районе Адыгеи установили 120 контейнеров для разделения мусора. Их закупку выполнили в рамках реализации нацпроекта «Экология».

- Разделение твердых коммунальных отходов на этапе их накопления значительно повышает качество вторичных материальных ресурсов, пригодных для последующей переработки и возвращению во вторичный оборот, - рассказали в пресс-службе республиканского Минстроя. - Это способствует снижению количества отходов, направляемых на полигоны.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в республике активно развивают внедрение раздельного накопления мусора. В скором времени аналогичные контейнеры появятся и в остальных муниципалитетах региона.