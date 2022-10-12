Воспитателям предъявлено обвинение

В Сочи воспитателям частного детсада, избивавшим детей с аутизмом, предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все происходило в одном из частных детсадов города. Воспитатели учреждения в течение года издевались над детьми, страдающими аутизмом. В помещении были установлены видеокамеры, но это не останавливало сотрудников.

Камеры сняли, как 53-летняя и 38-летняя сотрудницы били на тот момент 8-летнюю девочку и 7-летнего мальчика. При этом в жестоких методах воспитания они использовали тряпку, которой избивали детей. Женщины также таскали воспитанников за волосы. Причиной такого отношения к детям могло стать простое непослушание ребят.

Сейчас женщинам уже предъявлено обвинение. Решается вопрос о домашнем аресте – следователем в суд направлены ходатайства.

- В ходе следствия также будет дана юридическая оценка действиям руководства досугового центра в части ненадлежащего оказания услуг, предназначенных для детей. Ход расследования уголовного дела находится на контроле Председателя СК РФ А.И. Бастрыкина и руководителя краевого следственного управления А.К. Маслова, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.