Более тысячи грузовиков ожидают очереди на Керченскую переправу Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более тысячи грузовиков ожидают очереди на Керченскую переправу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Большая часть фур находится на организованных стоянках в Темрюкском районе. Здесь припарковался 661 грузовик. Еще 396 машин находятся на оборудованных площадках Славянского района и 14 – Красноармейского. Всего муниципалитеты подготовили для водителей 10 временных парковок, которые могут вместить более двух тысяч машин.

В настоящее время транспорт переправляют четыре парома, которые рассчитаны на 90 грузовиков и 300 человек. Кроме того, задействованы два пассажирских катера, вмещающих за один рейс 235 человек.

Напомним, на площадках, где ожидают очереди на переправу, водителям предоставляют горячее питание и воду. А с начала работы паромов через Керченский пролив в обе стороны уже перевезли свыше 1420 единиц транспорта и 6934 пассажира. Всего паромы выполнили 37 рейсов.