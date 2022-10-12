Две школы построят в Новороссийске и Армавире к 2024 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Две школы построят в Новороссийске и Армавире к 2024 году. Компаниям в рамках государственно-частного партнерства одобрили финансирование строительства двух учреждений, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Новая школа на 1,5 тысячи мест в Новороссийске появится по улице Котанова. А учреждение в Армавире разместят по улице Заполярной. Здесь возведут школу на 1550 мест. Завершить строительство и открыть школы планируют уже к 1 сентября 2024 года.

Всего на Кубани в 2023-2024 годах появятся пять новых общеобразовательных учреждений. Они смогут принять 6,8 тысячи учащихся.

- Благодаря механизму государственно-частного партнерства удастся быстрее вводить объекты и решать проблему нехватки мест в школах. Финансирование осуществляется частично за счет капитального гранта из средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также с привлечением средств института развития, - отметил вице-губернатор Игорь Галась.

Уточняется, что в 2022 году за счет такого механизма профинансированы работы по двум школам. Всего выделено свыше 705 миллионов рублей, 644 миллиона из которых средства федерального бюджета.