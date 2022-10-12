В Сочи улицы Мичурина и Защитников Кавказа частично остались без воды из-за аварии

Устранить поломку планируют к 23:00 Фото из архива КП

В Сочи две улицы частично остались без воды из-за аварии. Поломка произошла на водопроводе в районе дома №2 по улице Мичурина.

Из-за поломки на участке водовода в Красной поляне поднялся столб воды. На место сразу выехали работники городского водоканала.

- Специалисты устраняют нештатную ситуацию на участке водовода диаметром 400 мм в районе дома №2. На период проведения работ ограничения с водоснабжением могут наблюдаться у жителей ряда домов по улицам Мичурина и Защитников Кавказа, - сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал» Сочи.

Уточняется, что завершить работы на участке планируют до 23:00.