В крае формируют Российское движение детей и молодежи.

На Кубани формируют Российское движение детей и молодежи. Региональное отделение объединит все детские движения на территории края. Оно станет структурным подразделением федеральной организации.

- Стать участником движения смогут школьники от шести лет, студенты вузов и учреждений СПО в возрасте до 18 лет. Также их наставники, общественные объединения и некоммерческие организации, - сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Уточняется, что Российское движение детей и молодежи даст ребенку возможность быть услышанным, принимать активное участие в развитии страны. Также позволит попробовать себя в любой социальной роли и подготовит детей к полноценной жизни в обществе.