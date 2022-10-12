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Общество12 октября 2022 15:42

На Кубани формируют Российское движение детей и молодежи

Оно объединит все детские движения на территории края
Мария ЧАЛАЯ
В крае формируют Российское движение детей и молодежи.

В крае формируют Российское движение детей и молодежи.

На Кубани формируют Российское движение детей и молодежи. Региональное отделение объединит все детские движения на территории края. Оно станет структурным подразделением федеральной организации.

- Стать участником движения смогут школьники от шести лет, студенты вузов и учреждений СПО в возрасте до 18 лет. Также их наставники, общественные объединения и некоммерческие организации, - сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Уточняется, что Российское движение детей и молодежи даст ребенку возможность быть услышанным, принимать активное участие в развитии страны. Также позволит попробовать себя в любой социальной роли и подготовит детей к полноценной жизни в обществе.