Кредитные рейтинги Кубани выросли
Фото: Анастасия ОСИПОВА
Кредитные рейтинги Кубани выросли до уровня «ruAA+». Раньше он был на уровне «ruАА-» со «стабильным» прогнозом. Повышение рейтинга связано с использованием обновленной методологии присвоения кредитоспособности региональным и муниципальным органам власти РФ.
- Экономика региона имеет высоко диверсифицированную структуру. Ее основными секторами являются транспортировка и хранение, оптовая и розничная торговля. Также обрабатывающие производства и сельское хозяйство, - сообщили в материалах агентства «Эксперт РА».
Уточняется, что в регионе влияние на поддержку рейтинга оказывают высокие экономические и финансовые показатели и их позитивная динамика. Кроме того, имеется низкая долговая нагрузка и минимальные риски рефинансирования.