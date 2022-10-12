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Общество12 октября 2022 16:08

Кредитные рейтинги Кубани выросли до уровня «ruAA+»

В регионе высокие экономические и финансовые показатели
Мария ЧАЛАЯ
Кредитные рейтинги Кубани выросли

Кредитные рейтинги Кубани выросли

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Кредитные рейтинги Кубани выросли до уровня «ruAA+». Раньше он был на уровне «ruАА-» со «стабильным» прогнозом. Повышение рейтинга связано с использованием обновленной методологии присвоения кредитоспособности региональным и муниципальным органам власти РФ.

- Экономика региона имеет высоко диверсифицированную структуру. Ее основными секторами являются транспортировка и хранение, оптовая и розничная торговля. Также обрабатывающие производства и сельское хозяйство, - сообщили в материалах агентства «Эксперт РА».

Уточняется, что в регионе влияние на поддержку рейтинга оказывают высокие экономические и финансовые показатели и их позитивная динамика. Кроме того, имеется низкая долговая нагрузка и минимальные риски рефинансирования.