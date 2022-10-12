В Краснодаре управляющую компанию, где мужчине чуть не отрезало голову лифтом, привлекут к ответственности

В Краснодаре лифт чуть не отрезал мужчине голову. Кадр из видео vk.com/typical_krd

В Краснодаре управляющую компанию дома, где мужчине чуть не отрезало голову, привлекут к ответственности. По итогам внеплановой проверки в ЖК «Ясный» на улице Гидростроителей, 62, выявили нарушения лицензионных требований.

- До 10 ноября ООО «Европейский Дом» должен устранить причины выхода из строя лифтового оборудования. Исполнение предписания находится на контроле администрации города, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что по итогам внеплановой проверки были выявлены нарушения лицензионных требований управляющей организации. Они предусматривают административную ответственность.

На данный момент в опасном лифте меняют лебедку и устанавливают новый электромотор.