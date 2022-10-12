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Общество12 октября 2022 16:58

Вениамин Кондратьев заявил, что на Кубани увеличат компенсации по программе газификации

С момента запуска программы бесплатно подвели газ до границ более 9,5 тысячи домов
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани увеличат компенсации по программе газификации. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани увеличат компенсации по программе газификации. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев заявил, что на Кубани увеличат компенсации по программе газификации. С момента запуска программы было заключено свыше 35 тысяч договоров. Также бесплатно подвели газ до границ более 9,5 тысячи домов.

- Краснодарский край с самого начала активно включился в реализацию программы. В сентябре мы утвердили порядок предоставления компенсаций по 16 категориям. Мы понимаем, что отдельные категории жителей не могут позволить себе дорогостоящие работы, установку оборудования и приборов учета, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что расходы будут компенсироваться в пределах границ участка. Например, затраты на проектирование сети, подключение, строительство, реконструкцию внутреннего газопровода. Также поставку, приобретение, установку оборудования и прибора учета.

Получить компенсацию могут люди, кто газифицировал дома после 17 сентября 2021 года.