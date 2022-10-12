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Общество12 октября 2022 17:19

На Кубани выполнили план по севу озимых культур на 50%

По краю засеяли около 890 тыс. га земли
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани завершают осеннюю уборочную компанию. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани завершают осеннюю уборочную компанию. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани выполнили план по севу озимых культур на 50%. По краю засеяли около 890 тысяч га земли. Уже завершили сев озимой ржи. Продолжают высаживать пшеницу, ячмень и тритикале. Каждый год в полях работает более 1,6 тысячи посевных агрегатов.

- В этот раз погодные условия для сезонных полевых работ складываются благоприятно. Перед муниципалитетами стоит задача оперативно их провести. Необходимо своевременно завершить уборочную кампанию, осенний сев, - сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Федор Дерека.

Уточняется, что минсельхоз края следит за тем, чтобы каждое хозяйство было обеспечено необходимыми ресурсами для проведения работ.

На данный момент уборочная кампания уже находится в стадии завершения. С 62% посевной площади убрали сахарную свеклу, с 61% территория убрали кукурузу на зерно. Подсолнечник с 94% земли, сою – 79%, рис – 59%.