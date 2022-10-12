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Общество12 октября 2022 18:35

В Краснодаре в усиленном режиме работают все службы, отвечающие за антитеррористическую безопасность

В городе постоянно проверяют объекты городской инфраструктуры на предмет защищенности
Мария ЧАЛАЯ
Фото: Александр Райко/krd.ru

Фото: Александр Райко/krd.ru

В Краснодаре мобилизовали все службы, отвечающие за антитеррористическую безопасность. В этом году провели 122 проверки на предмет защищенности мест массового пребывания людей и объектов городской инфраструктуры. Подобные рейды осуществляются постоянно вместе с УФСБ и органами прокуратуры.

- На данный момент обстановка в городе оценивается как стабильная. Но в связи с терактом на Крымском мосту будут предприняты превентивные меры соответствующего характера в нашем городе. Необходимо сделать все, чтобы обезопасить жителей, - сообщил и.о. главы Краснодара Максима Слюсарева.

Утончаются, что для минимизации и ликвидации последствий возможных терактов личный состав казачества, который включен в опергруппу, успешно прошел все тренировки. Он готов к выполнению поставленных задач.

Кроме того, работа всех городских структур в дальнейшем продолжится в соответствии с указаниями Национального антитеррористического комитета и АТК в Краснодарском крае.