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Общество12 октября 2022 19:17

В Сочи обработают от вредителей 6500 пальм

Работы ведутся по ночам с апреля по ноябрь
Мария ЧАЛАЯ
Химическую обработку деревьев в Сочи проводят ежемесячно. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

Химическую обработку деревьев в Сочи проводят ежемесячно. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

В Сочи обработают от вредителей 6,5 тысячи пальм. Работы проводят по ночам с апреля по ноябрь. Их совершают каждый месяц с апреля по ноябрь.

- Кроме того, проводится большая работа по сносу зараженных пальм. К сожалению, их нельзя спасти, - сообщил глава департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Ростислав Гончаров.

Уточняется, что пальмы обрабатывают от карантинных вредителей. Это самшитовая огневка и американская белая бабочка.