Сайт Краснодарской ТЭЦ взломали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сайт АО «Краснодартеплосеть» взломали хакеры. Атака произошла вечером 12 октября. На главной странице злоумышленники разместили картинки с «полыхающей» ТЭЦ.

- На главной странице появилось обращение от имени «группировки HDR0». В разделе «Новости компании» появились рекомендации покинуть город, - стало известно исходя из измененных данных сайта.

Также на сайте были исправлены заголовки к некоторым новостям. Пользователи сообщают, что часть из них были на украинском языке.

В течение некоторого времени сайт работал, но разделы загружались очень медленно. На данный момент он полностью перестал функционировать.