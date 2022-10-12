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Происшествия12 октября 2022 20:16

Сайт АО «Краснодартеплосеть» взломали хакеры

На главной странице разместили картинки с «полыхающей» ТЭЦ
Мария ЧАЛАЯ
Сайт Краснодарской ТЭЦ взломали.

Сайт Краснодарской ТЭЦ взломали.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сайт АО «Краснодартеплосеть» взломали хакеры. Атака произошла вечером 12 октября. На главной странице злоумышленники разместили картинки с «полыхающей» ТЭЦ.

- На главной странице появилось обращение от имени «группировки HDR0». В разделе «Новости компании» появились рекомендации покинуть город, - стало известно исходя из измененных данных сайта.

Также на сайте были исправлены заголовки к некоторым новостям. Пользователи сообщают, что часть из них были на украинском языке.

В течение некоторого времени сайт работал, но разделы загружались очень медленно. На данный момент он полностью перестал функционировать.