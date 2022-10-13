Узнали, где будут отключения света в Сочи 13 октября 2022 года

В Сочи отключат свет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 13 октября не будет света по целому ряду улиц. Электроэнергию отключат в связи с проведением плановых работ в течение нескольких часов с 7:00 до 19:00.

- Света не будет в поселке Красная Поляна на улице Мичурина. Также в селе Галицино по улицам: Тбилисская, Батайская, Черноморец С/Т, Егорова, 1, Красноармейская, 4а, ТСЖ "Южный берег". Отключения пройдут в поселке Марино по улицам: Прямая 14 МКЖД, Тепличная, 25б, Коммунальная, Раздольная, Ломоносовская, 20-й Горнострелковой Дивизии, Фундучная, 1-100, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Уточняется, что свет отключат в поселке Сергей Поле на улицах: Славы, Новошкольная, Краснооктябрьская, Зеленая, Ивановская, Добровольская, Троицкая, Православная, Изумрудная. Также в переулках Массис, Праздничный, Севанский, Прудный, Араратский. Кроме того, частично не будет электроэнергии в селах Прогресс, Илларионовка, в СНТ "Аврора" и в поселке Вардане.