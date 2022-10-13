Погода в Адыгее 13 октября 2022: ожидается солнечный день

Узнали, какой будет погода в Адыгее 13 октября 2022 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 13 октября 2022.

Жителей Майкопа 13 октября ожидает солнечный день, без осадков. Максимальная температура воздуха +16°C. Ветер северо-восточный, 2 м/с. К вечеру температура опустится до +5°C. Ветер восточный, северо-восточный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет облачной и также без дождей. В светлое время суток температура воздуха повысится до +15°C. Ветер северо-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +4°C. Ветер восточный, 1 м/с.