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Общество13 октября 2022 5:09

Погода в Адыгее 13 октября 2022: ожидается солнечный день

В Адыгее 13 октября синоптики обещают ясную погоду
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 13 октября 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 13 октября 2022

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 13 октября 2022.

Жителей Майкопа 13 октября ожидает солнечный день, без осадков. Максимальная температура воздуха +16°C. Ветер северо-восточный, 2 м/с. К вечеру температура опустится до +5°C. Ветер восточный, северо-восточный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет облачной и также без дождей. В светлое время суток температура воздуха повысится до +15°C. Ветер северо-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +4°C. Ветер восточный, 1 м/с.