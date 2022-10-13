Житель Майкопа ударил полицейского и получил 3 года тюрьмы

Приговор вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Майкопа дали 3 года тюрьму. Мужчина избил полицейского на одной из улиц города.

- Осужденный, находясь в дневное время 7 марта 2022 года на улице республиканской столицы, умышленно применил в отношении находившегося при исполнении своих служебных обязанностей оперативного сотрудника одного из подразделений МВД по Республике Адыгея насилие, не опасное для жизни и здоровья, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», суд признал мужчину виновным. Ему дали 3 года тюрьмы. Приговор вступил в законную силу.