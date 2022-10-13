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Общество13 октября 2022 5:51

Красная Поляна на сутки осталась без воды из-за прорыва трубы

На улице образовался фонтан
Ангелина НАЗАРЧУК
На водопроводе диаметром 400 мм произошел прорыв.

На водопроводе диаметром 400 мм произошел прорыв.

В сочинском поселке Красная Поляна 12 октября прорвало водопровод. Сильные струи воды бились из-под земли на обочине дороги. На улице Мичурина образовался настоящий фонтан.

Водоканал Сочи сообщил, что на водопроводе диаметром 400 мм произошел прорыв. Специалисты оперативно выехали на место нештатной ситуации и приступили к ликвидации аварии.

- Перебои могут наблюдаться у некоторых из жителей одноименной улицы, а также у проживающих на улице Защитников Кавказа. При необходимости будет организован подвоз питьевой воды, - рассказали в пресс-службе водоканала Сочи.

К слову, специалисты уже решили проблему. Вода поступает в дома без перебоев.