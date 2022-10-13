Билеты на самолет из Москвы в Сочи на Новый год обойдутся россиянам в 10 тысяч рублей

На Новый год цены взлетают в 5 раз. Фото: Олег УМАРОВ

Билеты на самолет из Москвы в Сочи во время новогодних праздников обойдутся россиянам в 10 тысяч рублей. Об этом сообщил TourDom.

За такую стоимость можно улететь в период с 28 декабря по 11 января. Однако в другие новогодние праздничные дни цена вырастет в два раза. Самый дешевый вариант с 30 декабря по 7 января начнется от 20 тысяч рублей.

К слову, на обычные осенние даты билеты в Сочи можно купить за 4 тысячи рублей. А вот на Новый год цены взлетают в 5 раз.