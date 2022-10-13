Самый дорогой дом в Красной Поляне продается за 900 млн рублей

За эту сумму можно купить объект площадью 1500 квадратных метров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Риелторы проанализировали динамику спроса на недвижимость в Красной Поляне. С начала 2022 года спрос упал на 13,66%. Однако по сравнению с 2020 годом недвижимостью в Сочи стали интересоваться на 10,34% больше.

- На рынке экспонируется 431 объект в многоквартирных домах различного статуса. Объем предложения с декабря 2022 года вырос на 94,14%, или на 209 объектов, - отметили специалисты агентства недвижимости.

На сегодняшний день самая дорогая квартира оценивается в 150 млн рублей. За эту сумму покупатель сможет приобрести 6-комнатную квартиру площадью 200 квадратов.

- В сегменте частных домов также зафиксирован рост числа предложений. Сейчас в этой локации экспонируется 723 объекта, - сообщили риелторы.

Самый дорогой частный дом выставлен на продажу за 900 млн рублей. За эту сумму можно купить объект площадью 1500 квадратных метров. А придомовой участок составляет 40 соток.