В Адыгее торжественно открыли новый участок дороги в обход Майкопа

В Адыгее завершено масштабное строительство обхода Майкопа. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее торжественно открыли автодорогу в обход Майкопа. К 100-летию государственности республики закончили работы на третьем участке трассы. Общая протяженность масштабного дорожного объекта составляет порядка 28 километров.

- В рамках первой очереди, введенной в 2009 году, проложено около 9 км. В этом году был сдан в эксплуатацию участок второй очереди проекта – это 10,4 км дороги с тремя мостовыми сооружениями (от автодороги Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск до дороги Майкоп-Гиагинская-Псебай–Зеленчукская-Карачаевск), - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи. - Запущено движение на третьем участке – 7,5 км дороги (от автодороги Майкоп-Гиагинская-Псебай–Зеленчукская-Карачаевск до дороги Р-217 «Кавказ»).

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», работы на третьем участке проводили с 2021 года. На эти цели было направлено 3,6 млрд рублей. Обход Майкопа свяжет одну региональную и две федеральные автодороги. А также разгрузит республиканскую столицу от автомобильного потока и движения большегрузов.