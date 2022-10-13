Спасатели Сочи вышли к озеру на помощь туристке с травмированной ногой

Спасатели 13 октября выдвинулись на поиски девушек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спасателям Сочи 13 октября около 17:00 часов поступила информация о туристах на озере Кардывач. Одна из девушек травмировала ногу. Туристка не могла самостоятельно передвигаться. Ее подруга дозвонилась в МЧС и попросила помощи.

- Известно, что туристки вместе отправились в поход к озеру, но на учет в МЧС не становились, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели 13 октября выдвинулись на поиски девушек. Известно, что пострадавшей 30 лет.