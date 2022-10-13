Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2022 7:07

Спасатели Сочи вышли к озеру на помощь туристке с травмированной ногой

Девушка не может самостоятельно передвигаться
Ангелина НАЗАРЧУК
Спасатели 13 октября выдвинулись на поиски девушек

Спасатели 13 октября выдвинулись на поиски девушек

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спасателям Сочи 13 октября около 17:00 часов поступила информация о туристах на озере Кардывач. Одна из девушек травмировала ногу. Туристка не могла самостоятельно передвигаться. Ее подруга дозвонилась в МЧС и попросила помощи.

- Известно, что туристки вместе отправились в поход к озеру, но на учет в МЧС не становились, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели 13 октября выдвинулись на поиски девушек. Известно, что пострадавшей 30 лет.