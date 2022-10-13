Полиция назвала фейковыми сообщения об отравленных конфетах на Кубани

Полиция проводит проверку

В соцсетях распространяется информация о якобы отравленных конфетах. В группах родителей и одноклассников в разных соцсетях оповещают о сладостях, напичканных мышьяком и прочими ядами. Сообщения передаются в чатах школ Шепси, Георгиевского, Шаумяна Туапсинского района.

- Звучит даже такая информация, как задержание двух женщин-распространителей отравленных конфет, — прокомментировал пресс-секретарь ОМВД по Туапсинскому району Алексей Кузьмин.

Но эти сообщения – фейковые. Никаких отравленных конфет и подобных распространителей нет. Правоохранители напомнили, что за распространение заведомо недостоверной информации предусмотрена административная ответственность в виде штрафов от 30 до 500 тысяч рублей. В настоящее время проводится проверка, устанавливается мотив рассылки.