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Общество13 октября 2022 7:26

Тахтамукайский район Адыгеи наградили золотой медалью за благоустройство детских площадок

Награждение проходило в Московской области
Валерия ГОДОВНИКОВА
На выставке «Золотая осень - 2022» Тахтамукайский район наградили золотой медалью. Фото: https://t.me/savv_asker

На выставке «Золотая осень - 2022» Тахтамукайский район наградили золотой медалью. Фото: https://t.me/savv_asker

Тахтамукайский район Адыгеи наградили золотой медалью за благоустройство детских площадок. Награду вручили на агропромышленной выставке в Московском районе «Золотая осень - 2022».

- Экспертам и участникам рынка был продемонстрирован проект по созданию и обустройству детской площадки в ауле Шенджий, реализованный в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», - рассказал в своем Telegram-канале глава Тахтамукайского района Савв Аскер.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что Адыгея представила более 600 товаров на агропромышленной выставке в Московской области. Свою продукцию продемонстрировали как крупные, так и малые предприятия республики.