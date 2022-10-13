Вениамин Кондратьев рассказал о фабрике, которая шьет зимнюю одежду солдатам СВО

Фото: t.me/kondratyevvi

Больше 20 заводов и фабрик Краснодарского края наращивают объемы и осваивают производство новых видов товаров. Об одном из таких предприятий рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

- «Интерформа-Кубань» в Краснодаре уже более 15 лет изготавливает спецодежду для различных компаний и отраслей. В период пандемии наладили выпуск средств индивидуальной защиты для медиков. А с начала спецоперации начали шить зимнюю одежду, белье и спальные мешки для военных, которые находятся в зоне СВО, - написал Кондратьев в соцсетях.

Кубанская фабрика увеличила мощности и открыла новый цех. Сейчас у компании более 15 тысяч новых заказов. Глава региона поставил в пример работу предприятия.