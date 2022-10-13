В ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова провели трехдневный форум по безопасности и масштабные учения

Фото: Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

С 10 по 12 октября в Новороссийске прошел форум «Безопасность и развитие», сопровождавшийся демонстрационными учениями, организованными по поручению Росморречфлота.

В мероприятиях приняли участие представители вузов из Санкт-Петербурга, Архангельска, Новосибирска, Омска, Уфы, Нижнего Новгорода, Астрахани, Красноярска, Усть-Кута, Владивостока, Якутска. Обсуждались две ключевые темы: эффективное противодействие терроризму и воспитание молодежи.

Фото: Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

- Это важный шаг, когда, на современном этапе люди, которым доверен воспитательный процесс, собираются вместе, чтобы обменяться опытом, выработать единую методическую базу. Главное, в этом заинтересовано Федеральное агентство. Это не удивительно, в Морской конвенции имеется столь важная для нас компетенция – «воспитание лидерских качеств». А под «лидерскими качествами» понимается и общекультурная образованность и этика, и эстетика, и патриотизм. Так и нужно воспитывать моряков», - отметил Сергей Кондратьев, доктор технических наук, профессор, ректор ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова.

В ходе учений удалось продемонстрировать взаимодействие вуза с различными структурами: Росгвардией, МВД, ФСБ, МЧС и медучреждениями Новороссийска. По легенде нужно было освободить территорию университета от террористической группы, обеспечив безопасность курсантов и сотрудников.

По итогам насыщенных трех дней составлена резолюция, которая позже будет передана в Совет по образованию Росморречфлота. В документе изложены предложения, касающиеся вопросов как безопасности, так и организации работы с молодежью.