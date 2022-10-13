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Общество13 октября 2022 7:44

В Адыгее у приезжей украли из машины банковскую карту и 15 тысяч рублей

Женщина обнаружила разбитое стекло автомобиля
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Майкопском районе по факту кражи из автомобиля возбуждено уголовное дело

В Майкопском районе по факту кражи из автомобиля возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У приезжей из Калмыкии в Адыгею разбили стекло машины и украли деньги. Полицией Майкопского района возбуждено уголовное дело.

- В отдел МВД России по Майкопскому району обратилась 49-летняя жительница Республики Калмыкия. Женщина сообщила, что оставила свой автомобиль припаркованным на участке дороги вблизи поселка Краснооктябрьского Майкопского района, а когда вернулась, то обнаружила разбитое стекло правой задней двери, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», из машины приезжей украли банковскую карту и 15 тысяч рублей. Кроме того, в республиканской столице полицейские задержали ранее судимого серийного автомобильного вора. 21-летний парень похитил деньги, портативную колонку и видеорегистратор.