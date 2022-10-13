В кадетском корпусе Краснодара провели урок об искусственном интеллекте

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Открытый урок об искусственном интеллекте в стартапах провели в кадетском корпусе в Краснодаре. Представители одного из ведущих банков рассказали старшеклассникам о том, какие инструменты искусственного интеллекта используют крупные корпорации.

- Ребята узнали о работе беспилотных автомобилей, голосовых помощников и умных устройств для дома. Также специалисты рассказали о том, что необходимо пройти при реализации проекта, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Подобные уроки проходят в школах Краснодарского края с 26 сентября по 23 октября. Они помогают школьникам понять цифровые компетенции и помогает определиться с профессией. Все материалы доступны на сайте урокцифры.рф.