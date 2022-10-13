Александр Руппель посетил коворкинг для IT-стартапов в Сочи

Чиновник обсудил будущее инновационной деятельности в регионе. Фото: администрация региона

В сочинский поселок Красная Поляна с рабочим визитом приехал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель. Чиновник обсудил будущее инновационной деятельности в регионе.

- В Красной Поляне сегодня формируется наша отечественная «Силиконовая долина». Здесь уже сложилось комьюнити IT-предпринимателей и инвесторов, экспертов, менторов и стартап-команд, развивающих IT-кластер, - заявил в своем Telegram-канале Александр Руппель.

Вице-губернатор посетил зону коворкинга. Здесь создали целую экосистему, которая поможет заявить свой товар на рынке. По словам Александра Руппеля, главная задача на данный момент продолжать создавать условия для новых стартапов.