В Геленджике посадят 28 пальм

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Власти Геленджика решили продолжить эксперимент по высаживанию на улицах города-курорта полноразмерных пальм. Планируется, что в этом году появится 28 новых деревьев в пяти разных локациях.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что самым лучшим для этого временем считается осень. Поэтому рабочие уже приступили к высадке теплолюбивых растений.

В ведомстве напомнили, что этот эксперимент начали в прошлом году, когда на улицах города-курорта появились около 50 пальм. Большинством из них украсили набережную. Зима в Геленджике мягкая, поэтому тропические растения легко ее переносят. Пережить холода помогает укутывание.

Помимо пальм, на городских клумбах также появится еще одно экзотическое растение – олеандр. До этого оно в Геленджике не росло. В пресс-службе пояснили, что эксперты остановились на этом вечнозеленом кустарнике из-за его способности переносить мороз до -10 градусов.

Кроме того, олеандр красиво цветет. Период цветения у него с августа по октябрь. Первые 17 кустов уже высадили. Помимо этого, на клумбах появилась уже традиционная лаванда.

- По поручению главы Геленджика Алексея Богодистова озеленители планируют высадить кипарисовики на участке новой дорожной развязки, в районе 3-го километра. Это значительно оживит «асфальтный» ландшафт, - сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

В ведомстве добавили, что озеленение в этом году сосредоточено в центре города. Цветы высаживаются на уже существующих, а также новых клумбах.