Социальные расходы Сочи достигли 12,8 млрд рублей

Администрация Сочи подвела итоги социальных расходов в 2022 году. Фото: Иван ВИСЛОВ

Администрация Сочи подвела итоги социальных расходов в 2022 году. Отметка достигла в 12,8 млрд рублей. Это связано с масштабными работами по строительству, проектирование и капремонту. Всего планируется задействовать около 70 объектов социальной инфраструктуры курорта.

-Беспрецедентных по своим параметрам показателей финансирования социальной сферы удалось добиться благодаря поддержке администрации Краснодарского края и лично губернатора Вениамина Кондратьева, – заявила заммэра Сочи Светлана Калинина.

К слову, бюджет курорта наращивает программный формат своей расходной части. Всего реализуется 26 муниципальных программ.