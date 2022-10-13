Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2022 8:06

Социальные расходы Сочи достигли 12,8 млрд рублей

Около 70 объектов подлежат ремонту
Ангелина НАЗАРЧУК
Администрация Сочи подвела итоги социальных расходов в 2022 году.

Администрация Сочи подвела итоги социальных расходов в 2022 году.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Администрация Сочи подвела итоги социальных расходов в 2022 году. Отметка достигла в 12,8 млрд рублей. Это связано с масштабными работами по строительству, проектирование и капремонту. Всего планируется задействовать около 70 объектов социальной инфраструктуры курорта.

-Беспрецедентных по своим параметрам показателей финансирования социальной сферы удалось добиться благодаря поддержке администрации Краснодарского края и лично губернатора Вениамина Кондратьева, – заявила заммэра Сочи Светлана Калинина.

К слову, бюджет курорта наращивает программный формат своей расходной части. Всего реализуется 26 муниципальных программ.