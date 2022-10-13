В добровольцы СВО через «Госуслуги» записались 2,2 тысячи жителей Кубани Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Более 2,2 тысячи жителей Кубани записались добровольцами СВО через «Госуслуги». Сервис в тестовом режиме начал работу с октября. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Уточняется, что из поступивших заявок уже обработано свыше 1,8 тысячи. В настоящее время Кубань занимает одну из лидирующих позиций среди регионов страны по количеству добровольцев.

Напомним, подать заявку на участие в специальной военной операции можно на платформе портала «Госуслуги». Для этого необходимо открыть сервис «Стать добровольцем» по клику на баннере на главной странице или перейти с помощью цифрового помощника Робота Макса. Далее заявитель изучает критерии отбора и при соответствии заполняет анкету. Часть данных загружается автоматически из личного кабинета пользователя.

- После нужно выбрать ближайший военкомат, отправить заявку. Ответ военкомата придет в личный кабинет, в сообщении назначат дату и время посещения военкомата, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Отметим, если заявитель передумает, то военкомат можно не посещать. При подаче заявки не возникает никаких юридических обязательств.

На «Госуслугах» также можно подать и жалобу в случае ошибки при мобилизации. Мобилизованный или его родственники могут обжаловать решение в специальном сервисе. Необходимо указать сведения о гражданине, реквизиты повестки и документы, которые подтверждают возможность отсрочки. После заявку направляют в региональную комиссию по разбору жалоб для рассмотрения.