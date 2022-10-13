Перед началом матча ФК «Сочи» - «Спартак» установят новый мировой рекорд по поднятию гантели в 100 кг

Мероприятие запланировано 5 ноября на стадионе «Фишт». Фото: Игорь ГЛАЗКО

На Черноморском курорте Краснодарского края состоится матч между ФК «Сочи» и «Спартак». Футбольный поединок пройдет в рамках 13 тура Российской премьер-лиги. Мероприятие запланировано 5 ноября на стадионе «Фишт». Начало матча - в 14:00 часов. Однако за 15 минут до него зрители станут свидетелями исторического события.

Перед футбольным матчем победитель чемпионата и кубка мира по стронгмену Давид Шамей установит новый мировой рекорд. Спортсмен за 75 секунд поднимет гантелью весом 100 кг. Результат зафиксирует профессиональный атлет, входящий в ТОП-10 сильнейших людей мира, Михаил Шивляков.

-Главной фишкой для гостей матча станет показательные выступления и конкурсы от ведущих силачей России, - сообщили в пресс-службе ФК «Сочи».