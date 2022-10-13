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Общество13 октября 2022 8:32

В Сочи осудят застройщика, который обманул 49 дольщиков на 80 млн рублей

Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы
Ангелина НАЗАРЧУК
Уголовное дело направлено в суд.

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летнего жителя Сочи. Мужчину обвиняют по статье “Мошенничество”.

Сочинец заключил договоры с 49 дольщиками. Люди инвестировали свои деньги в будущую квартиру, строящегося дома. Однако мужчина не имел никаких разрешительных документов на возведение жилого дома в Хостинском районе.

- Получив от потерпевших денежные средства, злоумышленник возвел многоквартирное здание на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, однако сдать строение в эксплуатацию не смог, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В итоге россияне из разных регионов страны лишились своих денег. Общая сумма ущерба составила 80 млн рублей. На имущество обвиняемого наложен арест. А именно - дом и земельный участок, оцениваемые в 170 млн рублей.

Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.