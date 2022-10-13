Первая «Ласточка» после ЧП на Крымском мосту проехала из Керчи в Анапу Фото: vk.com/uppk_train

Первая «Ласточка» после ЧП на Крымском мосту проехала из Керчи в Анапу. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе «Южной пригородной пассажирской компании».

Так, «Ласточка» из пяти вагонов отправилась со станции «Керчь-Южная» в 6:33, а в 9:06 прибыла в Анапу.

- В обратном направлении аналогичный поезд отправился в 8:48, прибытие в Керчь - в 11:05. На первом поезде проехало около 100 пассажиров, - сообщили в пресс-службе компании.

Поезда будут курсировать три раза в день. Каждый рейс рассчитан на 349 посадочных мест, а общая вместимость пассажиров достигает тысячи человек.

Со станции «Керчь-Южная» в Анапу «Ласточка» отправляется в 6:33, 15:00, 19:16, а прибывает в 9:06, 19:46 и 21:36 соответственно.

Из Анапы поезд выдвигается в 8:48, 11:57 и 19:22, а в Керчь приезжает в 11:05, 14:35 и 21:37.

Напомним, пригородные поезда заменяют рельсовые автобусы. Из-за того, что дорога на мосту пока не электрифицирована, часть пути состав преодолевает на тепловозной тяге.

Уточняется, что на станции «Керчь-Южная» пассажиров пересаживают на рельсовые автобусы, которые отправляются до Феодосии и обратно.