Два пациента от осложнений болезни скончались Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 237 новых случаев заболевания COVID-19. Самому младшему новому пациенту четыре месяца, а самому старшему – 94 года. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре заболели 93 человека, в Сочи - 20, в Тимашевском районе – 13, в Новокубанском и Анапе – по 12, в Кавказском – 9. 6 положительных результатов получено в Геленджике и в Красноармейском муниципалитете, по 5 – в Крымском, Славянском, Тихорецком и Армавире, по 4 - в Выселковском, Каневском, Кущевском и Павловском районах.

- По 3 пациента прибавилось в Новороссийске, Гулькевичском и Динском муниципалитетах, по 2 - в Белоглинском, Ейском, Калининском, Кореновском, Новокубанском, Отрадненском, Северском и Горячем Ключе, по одному – в Приморско-Ахтарском, Староминском, Тбилисском, Успенском и Усть-Лабинском районах, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 7 пациентов. За сутки от осложнений заболевания скончались два человека.