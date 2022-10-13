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Здоровье13 октября 2022 8:44

На Кубани за сутки выявили 237 новых случаев заболевания COVID-19

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 7 пациентов
Светлана ОВДЕЙ
Два пациента от осложнений болезни скончались Фото из архива КП

Два пациента от осложнений болезни скончались Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 237 новых случаев заболевания COVID-19. Самому младшему новому пациенту четыре месяца, а самому старшему – 94 года. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре заболели 93 человека, в Сочи - 20, в Тимашевском районе – 13, в Новокубанском и Анапе – по 12, в Кавказском – 9. 6 положительных результатов получено в Геленджике и в Красноармейском муниципалитете, по 5 – в Крымском, Славянском, Тихорецком и Армавире, по 4 - в Выселковском, Каневском, Кущевском и Павловском районах.

- По 3 пациента прибавилось в Новороссийске, Гулькевичском и Динском муниципалитетах, по 2 - в Белоглинском, Ейском, Калининском, Кореновском, Новокубанском, Отрадненском, Северском и Горячем Ключе, по одному – в Приморско-Ахтарском, Староминском, Тбилисском, Успенском и Усть-Лабинском районах, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 7 пациентов. За сутки от осложнений заболевания скончались два человека.