ВТБ в Сочи трансформировал офис по новым стандартам

ВТБ обновил отделение в Сочи, отличительной особенностью которого являются инновационные технологии и удобный формат обслуживания. Офис располагается в центре города на ул. Московская, д. 5.

ДО « На Московской» был модернизирован в рамках новых стандартов развития региональной сети банка. Он находится в месте с большим пешеходным трафиком и хорошей транспортной доступностью.

Без увеличения площади удалось создать уютные рабочие зоны для сотрудников и клиентов банка. Использование разных фактур и световых сценариев, новая удобная мебель настраивают на конструктивный диалог. Электронная очередь помогает равномерно распределить клиентский поток и определить нужного специалиста. В офисе нет постоянно закрепленных мест для сотрудников - обслуживание клиентов происходит в любой свободной локации на территории офиса. Сотрудник стал экспертом, помогая найти оптимальное решение для клиента или обучить его работе в онлайн. Устройства самообслуживания в отделении доступны круглосуточно.

Офис также выполняет экспертно-образовательную функцию. Это не только повышение финансовой грамотности за счет профессиональных консультаций, но и демонстрация цифровых сервисов. Большинство потоковых операций автоматизированы.

- Сочи - крупнейший курортный город России и экономический центр Черноморского побережья с важным транспортным узлом. Каждый день сюда приезжают десятки тысяч человек со всей страны. Население активно пользуется финансовыми услугами, а бизнес динамично развивается. Офис за счет центрального расположения всегда пользовался высоким спросом у клиентов. Однако нам было очень важно перезапустить действующую точку продаж, сделать ее более комфортной и ультрасовременной, чтобы любой посетитель чувствовал себя особенным. После модернизации эффективность и востребованность офиса нового формата должна увеличиться в разы, - прокомментировал Сергей Кадакин, управляющий ВТБ в Краснодарском крае и Адыгее.

Мультиформатные точки продаж ВТБ – часть обновленной стратегии сети банка, направленной на индивидуальный подход и высокий уровень сервиса. Разработанная модель клиентского обслуживания банка получила высокую оценку профессионального сообщества и стали призером премии POPAI RUSSIA AWARDS-2022 в номинации «Оформление торгового пространства».