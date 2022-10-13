В районе турбазы «Южная» в Хосте ликвидировали опасный обрыв

Фото предоставлено пресс-службой строительной компании

В рамках строительства гостиничного комплекса в районе бывшей турбазы «Южная» в Хосте завершен ремонт опасного участка дороги, ведущей в одноименное садоводство. Здесь укрепили склоны, увеличили ширину проезжей части, сделали прочное бетонное покрытие. И главное – ликвидирован опасный обрыв глубиной около 30 метров.

Напомним, что единственная дорога в СНТ «Южное» долгое время оставалась проблемой для жителей. Построенная еще в середине прошлого века, с конца девяностых она разрушалась вместе с заброшенной турбазой. Асфальтовое полотно садоводы худо-бедно латали своими силами, но в 2005 году после сильного ливня часть дороги обвалилась. Прямо на повороте. Ширины оставшейся проезжей части еле хватало для легковых машин, а проезд пожарных автомобилей, скорой помощи, грузовиков теперь был сильно затруднен. Однажды в обрыв опрокинулся самосвал.

Фото предоставлено пресс-службой строительной компании

На протяжении 15 лет обрыв увеличивался, проезжая часть суживалась. А в июле 2021 года, когда после ливня в районе улицы Володарского сошли несколько селей, ситуация стала критической... Более 200 домовладений рисковали оказаться отрезанными от города. Был введен локальный режим ЧС.

К капитальному ремонту дороги оперативно приступила компания, которая ведет строительство гостиничного комплекса на территории бывшей турбазы «Южная».

В первую очередь ликвидировали опасные оползневые участки - и прежде всего, 30-метровый обрыв на повороте. Теперь склоны вдоль дороги закреплены подпорными стенами. Организован водоотвод, увеличена ширина проезжей части - дорога стала двухполосной. Проведены сети для освещения - теперь можно спокойно ездить и в темное время суток.

Работы по ремонту дороги продолжаются, впоследствии здесь обновят дорожное покрытие и выполнят благоустройство.

Строители также помогают поддерживать в порядке внутренние проезды СНТ. Недавно после ливня на дорогу в очередной раз рухнуло аварийное дерево, полностью перекрыв путь в садоводство. Рабочие оперативно расчистили проезд и помогли устранить все последствия.

В рамках строительства гостиничного комплекса продолжается возведение систем противооползневых сооружений на склонах, где расположены бывшая турбаза «Южная» и садоводство. На сегодняшний день ликвидированы 12 активных оползней. В общей сложности здесь будет построено порядка 8 км подпорных стен.