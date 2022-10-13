Мошенники обманули трех жителей Адыгеи на 140 тысяч рублей

Общая сумма ущерба составила около 140 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее мошенники обманули трех местных жителей. Общая сумма ущерба составила около 140 тысяч рублей.

В соцсетях 37-летняя жительница Тахтамукайского района выбрала мебель для своего дома и решила оформить онлайн-заказ. Женщина перечислила на неизвестный счет более 40 тысяч рублей. После этого поставщик перестал выходить на связь.

Аналогичные два случая зарегистрированы в Майкопе. Собираясь приобрести товар, 38-летний местный житель внес предоплату в размере 95 тысяч рублей и потерял их. В другой ситуации майкопчанка, собираясь приобрести товар, перевела незнакомцам более 3 тысяч рублей.

- По всем вышеуказанным случаям сейчас проводятся специальные мероприятия, направленные на установление личностей мошенников, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.