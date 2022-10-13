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Общество13 октября 2022 8:52

Мошенники обманули трех жителей Адыгеи на 140 тысяч рублей

Аферисты переставали выходить на связь после получения денег
Валерия ГОДОВНИКОВА
Общая сумма ущерба составила около 140 тысяч рублей

Общая сумма ущерба составила около 140 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее мошенники обманули трех местных жителей. Общая сумма ущерба составила около 140 тысяч рублей.

В соцсетях 37-летняя жительница Тахтамукайского района выбрала мебель для своего дома и решила оформить онлайн-заказ. Женщина перечислила на неизвестный счет более 40 тысяч рублей. После этого поставщик перестал выходить на связь.

Аналогичные два случая зарегистрированы в Майкопе. Собираясь приобрести товар, 38-летний местный житель внес предоплату в размере 95 тысяч рублей и потерял их. В другой ситуации майкопчанка, собираясь приобрести товар, перевела незнакомцам более 3 тысяч рублей.

- По всем вышеуказанным случаям сейчас проводятся специальные мероприятия, направленные на установление личностей мошенников, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.