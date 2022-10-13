Число продаж квартир по переуступке в Сочи снизилось на 20%

В сентября этого года на продажу было выставлено 287 квартир. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Риелторы провели анализ рынка недвижимости в Сочи по договору переуступки. В сентябре этого года на продажу было выставлено 287 квартир. К слову, по сравнению с февралем объем сократился на 17,8%.

Средняя стоимость квартир в данном сегменте составляет 9,9 млн рублей. По сравнению с февралем цены также упали. Квартиры стали дешевле на 200 тысяч рублей.

Сильный скачок цен был замечен в студиях. Средняя цена за такой объект снизилась на 750 тысяч рублей. Студию по переуступке можно купить за 7,45 млн рублей.

— 80% квартир, которые продаются по договору переуступки – это инвестиционные объекты, то есть которые изначально приобретались для перепродажи. Остальные 20% – это квартиры от владельцев, которые по разным причинам решили продать свою недвижимость из-за изменившихся жизненных обстоятельств, – рассказала генеральный директор GRC Сочи Юлия Усачева.