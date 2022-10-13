В Адыгее иностранцу дали 7 лет тюрьмы за покушение на убийство и воровство

Суд признал иностранца виновным и назначил 7 лет в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее вынесли приговор иностранцу. Мужчине дали 7 лет тюрьмы за покушение на убийство и воровство.

- В марте 2022 года в ауле Новая Адыгея иностранный гражданин в состоянии алкогольного опьянения ударил несколько раз своего знакомого по голове, от чего тот потерял сознание, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи. - Тогда злоумышленник нанес ему несколько ударов ножом по шее.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мужчина подумал, что потерпевший скончался и в этот момент он украл у него 17 тысяч рублей. Суд признал иностранца виновным и назначил 7 лет в колонии строгого режима.