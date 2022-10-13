В Тимашевске покажут документальный фильм «Донецкая Вратарница»

Показ фильма состоится 14 октября. Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

Муниципальный кинотеатр Тимашевска покажет фильм «Донецкая Вратарница», снятый краснодарским режиссером Натальей Батраевой. В картине показана судьба православного донецкого Свято-Иверского монастыря, оказавшегося в эпицентре борьбы за русский мир. Работа над фильмом длилась три года. Герои – монахини монастыря и его прихожане – рассказывают о жизни с 2014 года под обстрелами украинских военных, когда в стране западными силами был организован государственный переворот.

– Мы все прекрасно помним события тех дней, а впоследствии и лет. И прекрасно знаем, кто стоял и стоит до сих пор за этими событиями. Фильм «Донецкая Вратарница» рассказывает нам о русской вере, русской любви – к ближним, к родной земле. Это жизнь монастыря, оказавшегося между боев украинских нацбатальонов и ополченцев, вставших не только на физическую, но и духовную защиту своих земель. Кинотеатр покажет очень достойную картину, – рассказала мэр Тимашевска Николай Панин.

В мэрии уточнили, что показ фильма состоится 14 октября в 10:30. Вход свободный.