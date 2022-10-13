Экс-полицейского будут судить Фото из архива КП

На Кубани бывшего полицейского осудят за смертельное ДТП. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла в марте 2022 года в Павловском районе. Тогда 44-летний инспектор ДПС отдельного взвода ДПС ОМВД муниципалитета рано утром ехал по улице Горького станицы Павловской. За рулем «Нивы» он не включил дальний свет и не заметил 56-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении. Не успев затормозить, водитель сбил ее.

После этого мужчина посадил пострадавшую на переднее сидение и перевез на улицу Первомайскую. Здесь водитель достал женщину из салона, положил на землю и уехал. При этом сотрудник ДПС не оказал ей первую помощь и не сообщил о ДТП ни в скорую, ни в полицию. Сбитая автомобилем женщина умерла в тот же день.

Экс-полицейский в период расследования находился в заключении под стражей.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.