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Общество13 октября 2022 9:37

В Адыгее появится Комитет по делам молодежи

Совместная работа благоприятно повлияет на развитие республики
Валерия ГОДОВНИКОВА
Указ о создании Комитета по делам молодежи подписал глава республики Мурат Кумпилов

Указ о создании Комитета по делам молодежи подписал глава республики Мурат Кумпилов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее появится Комитет по делам молодежи. Указ о его создании подписал глава республики Мурат Кумпилов.

- Мы стремимся выстроить диалог с подрастающим поколением, регулярно встречаемся с молодёжью на площадках различного формата, открыто обсуждаем самые актуальные для ребят вопросы, учитываем их мнение при принятии решений, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», республиканское ведомство будет проводить работу с подростками. Создавать совместные проекты, которые внесут свой вклад в благоприятное развитие региона.