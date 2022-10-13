Указ о создании Комитета по делам молодежи подписал глава республики Мурат Кумпилов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее появится Комитет по делам молодежи. Указ о его создании подписал глава республики Мурат Кумпилов.

- Мы стремимся выстроить диалог с подрастающим поколением, регулярно встречаемся с молодёжью на площадках различного формата, открыто обсуждаем самые актуальные для ребят вопросы, учитываем их мнение при принятии решений, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», республиканское ведомство будет проводить работу с подростками. Создавать совместные проекты, которые внесут свой вклад в благоприятное развитие региона.